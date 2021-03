Inter, Marotta ricoverato in ospedale per Covid: “Condizioni in miglioramento”

Positivo al coronavirus dallo scorso 25 febbraio, l'amministratore delegato sport dell'Inter, Beppe Marotta, è da qualche giorno ricoverato

Positivo al coronavirus dallo scorso 25 febbraio, l'amministratore delegato sport dell'Inter, Beppe Marotta, è da qualche giorno ricoverato all’Humanitas di Rozzano. Lo segnala il Corriere della Sera, secondo cui le condizioni del dirigente nerazzurro sarebbero in miglioramento. Marotta, comunque, resta in osservazione. Stessa situazione per Adriano Galliani, ex ad del Milan e oggi al Monza: