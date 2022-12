Zazzaroni: “Marotta sfinito dall’Inter. Idea Juventus: con lui Del Piero e Conte”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle colonne del suo giornale racconta le strategie future della Juventus, che potrebbero riguardare da vicino Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell'Inter: "Beppe Marotta, Alex Del Piero e un direttore dell'area tecnica scelto dall'attuale ad dell'Inter (un nome importante in testa ce l'avrei, prima di giocarmelo devo fare le opportune verifiche). E poi, più avanti - Allegri permettendo - Antonio Conte che, secondo gli intimi dell'allenatore del Tottenham, non vede l'ora di tornare a casa. Non sono idee sensazionali, non brillano certo per originalità, ma alla Juve che vuole e deve uscire anche sportivamente dalla tormenta è finito il tempo degli azzardi. La tanto celebrata discontinuità, parola presente nel comunicato della Exor diffuso subito dopo l'azzeramento novembrino del CdA, si articolerebbe quindi su un ritorno, logico - addirittura fisiologico - al passato vincente di Andrea Agnelli. Vietati i voli di fantasia, repulisti generale e avanti con concretezza e rapidità".