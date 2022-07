Marotta: “Skriniar giocatore fortissimo, non necessariamente deve essere sul mercato”

"Abbiamo questo confronto con i tifosi e ne siamo usciti ancora più rafforzati. Abbiamo notato come loro e decine migliaia di sottoscrittori di abbonamenti hanno questa fede e un dogma nei confronti dei nostri colori. Capibile questo stato, non è uina protesta, ma chiarimenti. Abbiamo da una parte l'obbligo di fare una squadra competitiva, ma dall'altra abbiamo anche il dovere di guardare un equilibrio economico finanziario. Skriniar è un giocatore fortissimo, assolutamente, non necessariamente deve essere messo sul mercato, assolutamente no. Abbiamo avuto dei contatti nelle settimane precedenti e quindi una richiesta, poi tutto sarà valutato, però fa parte delle dinamiche. Il tifoso deve stare tranquillo: la squadra sarà sempre competitiva e deve essere sempre competitiva nel rispetto della fiducia che ci hanno dato. Ho deciso di ascoltare i tifosi, insieme ai miei collaboratori che sono scesi con me, ho colto questa grande passione, un fatto importante nel tifoso nerazzurro e lo abbiamo visto anche nell'ultima partita con la Sampdoria".