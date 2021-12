Marotta studia il colpo giovane in avanti: “L’Inter è una possibilità reale”

Secondo Calciomercato.com, il club nerazzurro ha individuato il centravanti del futuro per sostituire Dzeko: ecco chi è

L’operazione sembra complessa da portare a termine già nel mercato di gennaio perché il Sassuolo non fa sconti: si parte da una valutazione di 25 milioni di euro. Un messaggio che è arrivato forte e chiaro anche alla Juventus. Nelle scorse ore il club bianconero è tornato a farsi vivo con l’entourage del giocatore per prendere informazioni sulla situazione attuale. Sullo sfondo resta il Milan che, con tutta probabilità, a giugno saluterà Pellegri e dovrà mettersi in moto per regalare un nuovo centravanti al tecnico Stefano Pioli".