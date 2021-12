Attacco, Inter su Scamacca-Raspadori: “Marotta ha una tentazione su cui lavorare sottotraccia”

Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori sono i 2 profili giovani e italiani sui quali l'Inter sta lavorando per rinforzare l'attacco del futuro

"Il gioiello del Napoli rappresenta una tentazione a cui lavorare sotto traccia, la classica occasione di mercato che un club ambizioso come l’Inter ha il dovere di provare a cogliere (giusto per riassumere i concetti più volte espressi da Marotta). Per Scamacca e Raspadori, rispettivamente 22 e 21 anni, non è solo una questione di tentazione: i buoni rapporti con il Sassuolo e il possibile asse Marotta-Carnevali aprono scenari vantaggiosi per quelli che oggi sono considerati i futuri attaccanti della nazionale".