L'Inter continua a lavorare per arrivare al portiere del Genoa che dovrebbe essere il vice Sommer per la prossima stagione. "Genoa e Inter sono in stretto contatto per chiudere la trattativa per il portiere Josep Martinez. il 26enne spagnolo è stato scelto dalla dirigenza interista come vice Yann Sommer. I liguri hanno aperto alla cessione - 15 milioni di euro - con Beppe Marotta e Piero Ausilio pronti a chiudere la trattativa inserendo una contropartita tecnica".