Non solo Taremi e Zielinski, l'Inter ha avuto modo di apprezzare anche le qualità di Josep Martinez. Il portiere, arrivato dal Genoa, ha fatto vedere subito di non voler fare la comparsa. Partirà dietro a Sommer per poi cercare di ritagliarsi il maggior spazio possibile.

"Gli arrivi di Martinez, Zielinski e Taremi hanno aggiunto qualità differenti a una rosa già forte, dove non è stato ceduto nessuno dei big: il portiere spagnolo colpisce per la personalità. Guida la difesa con sicurezza e la familiarità di chi vive Appiano da almeno tre anni. Costruisce dal basso, parla molto, si fa notare. L’Inter l’ha preso per dare continuità al dopo Sommer, 36 anni a dicembre, ritrovandosi tra le mani un portiere già proiettato al futuro. Quest’anno giocherà poco, ma da appassionato di surf conosce bene come si sta su una tavola. A volte cavalchi il tubo fino alla fine, altre cadi in acqua e riparti. Martinez avrà modo di imparare a orientarsi", rivela La Gazzetta dello Sport.