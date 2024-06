"Dopo una pausa nel weekend oggi Inter e Genoa tornano a parlare per sbloccare l’affare e gran parte del discorso ruoterà attorno al solito nome, Gaetano Oristanio. Il trequartista mancino, 21, è la contropartita scelta da tempo dai rossoblù e arriverebbe o a titolo definitivo o in prestito con obbligo: la sua valutazione è di circa 5 milioni da sommare a una decina di cash per arrivare ai 15 stabiliti dai due club. L’ostacolo al momento è l’opzione di riacquisto che l’Inter pretende per non perdere del tutto il talentino cresciuto in casa. In più, Oristanio è intrigato anche dalla possibilità Venezia, la neopromossa che si è messa in mezzo all’affare tra Milano e Genova: in Laguna forse, gli garantirebbero più minuti", spiega Gazzetta.