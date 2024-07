"Il primo acquisto dell’era Oaktree è un gigante con la faccia da bravo ragazzo. Gioca in porta e ha tutto quello che non deve mancare a un numero uno contemporaneo: reattività tra i pali, sicurezza nelle uscite e un qualità con il pallone tra i piedi. Josep Martinez, nuovo portiere dell’Inter, è costato 13 milioni più due di bonus e a maggio ha compiuto 26 anni. Giovane, talentuoso e con grandi margini di crescita, in tasca ha una carta di identità che si incastra alla perfezione con l’identikit del giocatore sul quale l’Inter “americana” intende investire. Farà coppia con Yann Sommer, splendido 35enne che in nerazzurro ha vinto uno scudetto al primo colpo e che con la Svizzera sogna di eliminare l’Inghilterra e arrivare in fondo all’Europeo. Eccolo, l’altro segno particolare dell’Inter di Oaktree. Mixare gioventù ed esperienza per costruire una squadra di valore totale, in campo e fuori", sottolinea La Gazzetta dello Sport.