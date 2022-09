Materazzi: “Inter, tutto passa da Brozovic. Perisic? Perso per decisione del club”

Il trofeo della Coppa del Mondo, nell'ambito del tour che la porterà in Qatar, ha fatto tappa a Spalato, in Croazia. Marco Materazzi, in qualità di ambasciatore, ha parlato a HRT. Tra i temi, anche Brozovic e Perisic "Brozovic è la forza trainante della squadra, nel bene e nel male. Tutto passa attraverso lui, puoi vederlo ogni volta in cui non gioca. È sempre difficile quando non c'è. È un calciatore molto importante per noi. Ci dispiace per Perisic, ha giocato un ruolo decisivo la scorsa stagione e due anni fa, quando abbiamo vinto il campionato. Hanno provato a ripetersi la scorsa stagione, ed è stato, secondo me, il miglior giocatore della squadra. Purtroppo lo abbiamo perso per decisione della dirigenza del club".