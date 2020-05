Inter, Materazzi: “Dieci anni fa l’onore di essere felice come a Berlino. Per sempre uno di voi”

“Quattro anni prima, a Berlino, avevo pensato di non poter essere un calciatore più felice di così. Dieci anni fa, a Madrid, ho avuto la fortuna e l’onore di poterlo essere almeno un’altra volta. Sempre grazie Inter e a tutta la gente dell’Inter. Per sempre uno di voi”. Con questo post su Instagram Marco Materazzi, ex centrale dell’Inter, ha voluto celebrare la vittoria della Champions League da parte dei nerazzurri a dieci anni di distanza dalla finale del Santiago Bernabeu.