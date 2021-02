Mazzola: “L’Inter mi è piaciuta ma su Conte devo dire una cosa”

Il commento di Sandro Mazzola relativo alla sconfitta dell'Inter di ieri sera contro la Juventus nella semifinale di Tim Cup

"A me l'Inter ieri sera è piaciuta, è mancato il gol ma la prestazione c'è stata anche considerato che avevamo di fronte una squadra forte. Abbiamo pagato a caro prezzo i due gol presi a San Siro per degli errori ma usciamo a testa alta". La bandiera dell'Inter Sandro Mazzola commenta così all'Adnkronos l'eliminazione dei nerazzurri nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. "Queste due squadre si giocheranno il titolo, insieme al Milan fino alla fine", aggiunge Mazzola che critica Conte per le dichiarazioni dopo il match sul gap colmato con i bianconeri: "Secondo me così darà ancora più carica alla Juventus, sarebbe stato meglio lo avesse detto ai giocatori in separata sede".