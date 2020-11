Mazzola: “Inter mi preoccupa, non tira mai. Non salvo neanche Lukaku. Conte? Prima o poi…”

”L’Inter? Non la vedo tanto bene, sono un po’ preoccupato, forse non hanno ancora trovato il sistema giusto per giocare, sono sempre lì a passarsela ma poi non si tira mai in porta”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la bandiera nerazzurra Sandro Mazzola, che ieri ha compiuto 78 anni.

”In questo momento non salvo nessuno, neanche Lukaku, che mi è sempre piaciuto, ma in questo momento anche lui, che dovrebbe trascinare gli altri, non sta facendo tanto bene”. Antonio Conte ha delle colpe? ”Calma, Conte prima o poi arriverà, dategli tempo”, ha concluso Mazzola.