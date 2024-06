Intervistato da Ouest-France, Kylian Mbappé ha parlato dei suoi compagni di squadra, in particolare dei francesi "italiani". Su Marcus Thuram ha detto: "Tikus è un grande amico, potrei parlarne per ore. Ci siamo conosciuti presto, nelle giovanili francesi, al centro di addestramento di Clairefontaine. Il suo collocamento al centro rappresenta una scelta logica. Marcus è grande, forte e veloce, sposta difensori e chiude le azioni. Si è fatto un nome suo e non deve essere stato facile, perché suo padre Lilian Thuram era ed è una leggenda. È un attaccante votato al collettivo, non è mai egoista. Può diventare molto importante per la Francia".