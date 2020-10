Meazza chiuso? L’Inter recupera quasi tutti gli incassi: caso unico in Italia

Un’assicurazione stipulata nel 2019 ha consentito all’Inter di limitare i danni relativi alla chiusura del Meazza per il Covid. Come scritto ieri da Fcinter1908, analizzando il bilancio di Inter, Media and Communication, l’Inter ha recuperato ben 10 dei 13 milioni di euro stimati come perdita per le partite disputate a porte chiuse.

L’assicurazione da “interruzione attività”, stipulata nel 2019, rende l’Inter un caso assolutamente unico nel panorama italiano. Una boccata d’ossigeno per i conti nerazzurri, gravati dagli effetti della pandemia come quelli di tutte le altre squadre europee.