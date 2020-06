Felipe Melo: “La Juve pagò la clausola, ma volevo l’Inter. E nel 2017 volevano rinnovarmi ma…”

Felipe Melo, ex centrocampista di Inter e Juventus, oggi al Palmeiras, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS. Il brasiliano ha parlato del suo carattere, ma anche della sua scelta di approdare al Palmeiras dopo l’esperienza nerazzurra.

Ci descrivi il tuo carattere?

Ho un carattere forte. Sono un professionista, sono uno che è uscito dalle peggiori favelas del Brasile per avere successo e fare una famiglia, che ho oggi. All’interno del campo mi trasformo, voglio vincere, non importa come. Devo vincere sempre con onestà e rispetto per l’avversario, ma voglio vincere. Al di fuori del campo? Sono un ragazzo che vuole passare inosservato. Sono molto divertente, ho i miei amici, non sono come una bestia sul campo, sul serio. Sono il ragazzo più sorridente del mondo perché nella vita bisogna ridere.

Pensi che senza quel carattere ci sarebbe stato un Felipe Melo più longevo?

No, no, no e no. Ti dirò una cosa. Stavo giocando nell’Inter, volevano rinnovare il mio contratto, ma sono tornato in Brasile perché lì ho vinto quando ero piccolo, quando il mondo non sapeva chi fosse Felipe. E avevo il sogno di tornare e vincere il campionato come Felipe Melo, aiutando la squadra da protagonista. Ho lasciato l’Inter e sono andato al Palmeiras per vincere, in modo che le persone mi conoscano non come Felipe della Juve, della Fiorentina, dell’Almeria, dell’Inter, della nazionale, o del Galatasaray. No, voglio fare la storia in un club in Brasile. Tutto ciò che ho fatto è sempre stato migliorare.

Ti sarebbe piaciuto giocare in quel Real Madrid di Mourinho, Cristiano Ronaldo e Kaká?

Giocare a Madrid piacerebbe a tutti. Quando il Real Madrid o il Barcellona ti chiamano, devi lasciare tutto e andarci. Sono due squadre, due club incredibili. Mi sarebbe piaciuto giocare per il Real Madrid. Ma ho giocato all’Inter. Quando ero alla Fiorentina, ricordo che l’Inter mi voleva. Volevo andare all’Inter, non alla Juve. Ma alla fine la Juve pagò la clausola e ci andai. E ringrazio moltissimo la Juve perché ho conosciuto il loro mondo. È stato fenomenale. Per me è tra i cinque migliori club del mondo.

Due anni fa hai dichiarato che, se non fossi stato un calciatore, ora saresti un assassino. Ci credi davvero?

No. Quando l’ho detto, la gente mi ha frainteso. Non intendevo dire che sarei diventato un assassino che spara alla gente. Ho detto che nella vita che avrei avuto la grande possibilità di diventare un assassino, così come un trafficante o un criminale. Ma mio padre e mia madre non mi hanno mai insegnato questo, ma fare del bene. Ad esempio, ricordo che nella favela c’erano persone che fumavano marijuana, anche con la coca… Non mi sono mai imbattuto in cose del genere perché mio padre e mia madre mi hanno educato molto bene. Quindi se non fossi stato un calciatore, non so cosa sarebbe successo, ma non avrei mai commesso un crimine. Sono un ragazzo di carattere e molto onesto, incapace di fare una cosa del genere.