Inter, membro staff presente mercoledì: positivo dopo. “E a fine allenamento…”

La ricostruzione de La Gazzetta dello Sport in merito alla positività del membro dello staff tecnico nerazzurro

Ha creato molta apprensione in casa Inter la notizia della positività dei dirigenti al Covid-19 . C'è però un altro caso, molto più vicino alla squadra, che desta preoccupazione. Spiega La Gazzetta dello Sport : "Più attenzione merita il caso del membro dello staff che ha partecipato (con regolare mascherina) alla seduta di mercoledì. In quella giornata era risultato negativo a un tampone veloce, ma l’esito del test molecolare arrivato ieri ha cambiato la prospettiva .

Ciò lascia pensare che si sia positivizzato in giornata e che avesse, quindi, una bassa carica virale. Dopo quell’allenamento i giocatori hanno comunque fatto la doccia ognuno nella propria stanza: una scelta prudente vista la positività già accertata in quel momento di Marotta. Oggi, invece, si attendono gli esiti del nuovo giro di tamponi alla squadra fatto ieri: come l’Inter sa bene, in questi casi è oro ogni giorno guadagnato senza nuove positività", si legge.