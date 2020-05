Menotti: “Lautaro? Il Barcellona non è l’Inter. Lui in attacco con Suarez…”

Luis Cesar Menotti, ex commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato di Lautaro Martinez e del suo possibile passaggio al Barcellona. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Popular: “Era già un campione al Racing. Quindi Zanetti lo seguì e lo portò all’Inter. Ha potenza, carattere, molta personalità. E anche un buon rapporto con Messi per il suo tempo nella Seleccion. È un ragazzo educato, serio, applicato che sa come muoversi dentro e fuori dall’area. È molto determinato, coraggioso, ha tecnica, velocità e confidenza col pallone. In breve, è un ottimo giocatore. Diverso da Batistuta nelle sue caratteristiche, nel caso in cui proviamo a confrontarlo. Può giocare da seconda punta. Si completerebbe con Luis Suárez, perché gioca al servizio della squadra con generosità e senza vanità. Non credo che possa soffrire di gravi problemi di adattamento al Barça, come ad esempio il francese Griezmann. Certo, il Barça non è l’Inter. All’Inter giocano in contropiede e lì lui è letale. A Barcellona l’idea è diversa. Ma mi fido della sua personalità e delle sue qualità, che non sono poche. ”