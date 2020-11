Mentana: “Sembra che Conte non ne azzecchi più una. Era intoccabile, oggi in tanti non vedono…”

Battuta ancora prima di scendere in campo. Contro il Real Madrid, l’Inter ha perso nel peggiore dei modi. Molle, senza idee e con un atteggiamento non da grande squadra. Periodo complicato per Antonio Conte che Enrico Mentana descrive così: “In primavera Conte era intoccabile e vincente”.

“Oggi in tanti non vedono l’ora che tolga il disturbo. Sembra che non ne azzecchi più una. L’aura di positività attorno a lui si è dissolta, e gli odiatori social si moltiplicano ogni giorno. Oh, sto parlando di calcio“, ha scritto il giornalista su Facebook.