Mentana scherza sui Conte: “Mai Eriksen e Lukaku senza di lui. Antonio, ovviamente!”

“Vorrei spezzare una lancia a favore di Conte. Viene criticato da chi sapete perché considerato un traditore. Eppure ha dimostrato di saper tenere alta l’immagine del nostro paese, e anche all’estero si è fatto apprezzare.

È arrivato in un ambiente per lui nuovo, popolato di persone abituate a vederne di tutti i colori, e lui ha mostrato competenza senza perdere quello spirito da pugliese indocile, e in poco tempo ha conquistato tutti. Ora è riuscito a convincere anche Eriksen, dopo Lukaku: e non sarebbero mai arrivati se non ci fosse stato lui, Conte. Antonio ovviamente“.

Così Enrico Mentana su Facebook, ironizzando sull’omonimia tra il tecnico dell’Inter e il presidente del Consiglio.