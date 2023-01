Mercato, Ansa: “Milan e Inter le più attive. I nerazzurri potrebbero fare cassa e puntare…”

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e da subito appaiono evidenti gli obiettivi dei diversi campionati. Se in Premier League ci si prepara ai botti con colpi eclatanti e ingaggi sostanziosi, in serie A il primo pensiero è prolungare i contratti e blindare i campioni.

L'Ansa si concentra sulle squadre milanesi e le definisce "le più attive". Ecco l'analisi del mercato di gennaio per quanto concerne i nerazzurri: "L'Inter invece potrebbe fare cassa venden20do Dumfries, reduce da un buon mondiale. Considerando l'età di Dzeko e le incertezze sul futuro di Lukaku, sta provando a ingaggiare Marcus Thuram, un attaccante già collaudato ma che può fare sostanziosi miglioramenti. Se non riuscirà a rinnovare con De Vrij o Skriniar, l'Inter partirà alla carica per l'atalantino Scalvini".