Inter, Biasin chiarisce: “Alternativa a destra a gennaio? Ecco la verità”

Il giornalista ha fatto il punto sul mercato nerazzurro dopo le notizie trapelate in mattinata in merito al futuro della fascia destra

E' di questa mattina l'indiscrezione secondo la quale l'Inter, non soddisfatta appieno dell'operato di Denzel Dumfries, starebbe cercando qualche alternativa sul mercato da inserire a gennaio. Fabrizio Biasin, giornalista, ha dato però un'altra versione dei fatti, spiegato la vera posizione del club nerazzurro: "L’Inter non pensa ad alcuna alternativa sulla fascia destra per gennaio. Ogni valutazione su rinforzi per altre zone del campo verrà fatta a inizio dicembre. Sempre e solo in caso di “opportunità di mercato”. Stop", ha scritto su Twitter.