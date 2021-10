GdS – Dumfries non convince, l’Inter corre ai ripari: c’è Nandez, spunta Bereszynski

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter non sarebbe soddisfatta delle prestazioni di Dumfries: a gennaio possibili interventi

Arrivato in estate dal PSV per 12,5 mln di euro, Denzel Dumfries sta alternando buone prestazioni ad altre meno convincenti: per La Gazzetta dello Sport, l'Inter si starebbe già guardando intorno perché non pienamente soddisfatta del rendimento dell'olandese. "Inzaghi continuerà a lavorarci, non è neppure da escludere che possa avere una nuova chance già domani. Ma in ottica futura, la società nerazzurra qualche passo in altre direzioni lo sta già muovendo. A gennaio serviranno giocatori pronti, non è possibile pensare di inserire in organico un giovane. L’esempio di Young è calzante. Il preferito di tutti, ad Appiano, è Nahitan Nandez, uruguaiano del Cagliari", sottolinea il quotidiano che rimarca come le condizioni possano essere le stesse dell'estate, quando l'affare saltò per due milioni quando l'accordo con il calciatore ex Boca e l'Inter era già stato trovato.