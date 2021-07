Mercato, Biasin: “Vista la preoccupazione di molti, ecco la volontà Inter su Lukaku”

Il giornalista ha fatto chiarezza sulla posizione dell'Inter in merito al futuro di Romelu Lukaku, obiettivo del Chelsea

L'apertura de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera hanno spaventato i tifosi dell'Inter. Secondo i due quotidiani, infatti, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta monstre da 130 milioni di euro per riportare a Stamford Bridge Romelu Lukaku, uomo imprescindibile per la squadra nerazzurra. Ma oltre alla ferrea volontà del giocatore di restare a Milano, c'è la chiara posizione del club, che vuole assolutamente trattenere il suo gigante: "Ah, per intenderci (e vista la preoccupazione di tanti): l'Inter non ha alcuna intenzione di vendere Lukaku", scrive infatti Fabrizio Biasin su Twitter.