Mercato, altre due piste: “Uno si è promesso all’Inter, l’altro non scalda”

Il Corriere dello Sport, oltre ai soliti noti Frattesi e Scamacca, fa altri due nomi per il mercato nerazzurro: eccoli

Tra conclusioni di contratto e possibili cessioni, l'Inter si prepara ad una mini rivoluzione sul mercato la prossima estate. Il primo reparto interessato è quello di difesa, con Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio in scadenza e con Stefan De Vrij praticamente certo dell'addio. Il nome preferito in casa Inter è quello di Gleison Bremer, che, spiega il Corriere dello Sport, "si è "promesso" ai nerazzurri; ora c'è la non semplice missione di convincere il Torino". C'è poi, sempre secondo il quotidiano, un'altra pista dal club piemontese: quella che porta ad Andrea Belotti, "cercato la scorsa estate, tra pochi mesi sarà libero a parametro zero: è un'opzione sul tavolo ma non scalda".