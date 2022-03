Mercato, Dybala all’Inter? “Ad Appiano e dintorni è però sorto questo dubbio”

Non si può escludere l’addio di Dybala alla Juventus e l’ipotetica ricerca di una squadra in cui essere considerato al centro di tutto

Tiene banco in casa Juventus la questione legata al futuro di Paulo Dybala . Il summit per discutere il rinnovo della Joya previsto per oggi è slittato e questo getta ulteriori ombre su cosa ne sarà dell'argentino. E Tuttosport dipinge questo scenario: "Dybala è ancora nel cuore del progetto della Juve? La risposta è sì, però dopo il colpo Vlahovic non sarebbe più la star indiscussa.

Il nodo, per la Joya, è che lo sarebbe alle condizioni economiche dettate dalla società che non smania dal desiderio di cederlo (l’appeal dell’argentino, nel mondo social e non solo, è un “plus” che nessuno sottovaluta alla Continassa), ma neppure lo blinda a prescindere. In questi casi non si può escludere l’addio e l’ipotetica ricerca di una squadra in cui essere considerato al centro di tutto.