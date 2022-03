Mercato, Dybala all’Inter? Nuova pista Suarez? Biasin fa chiarezza sulle voci

Negli ultimi giorni, sono state molteplici le voci sulla possibile offerta dell'Inter per Paulo Dybala. Ed è spuntato il nome di Suarez

Nonostante una corsa scudetto ancora tutta da definire, è già tempo di calciomercato. E' sempre tempo di calciomercato. Negli ultimi giorni, sono state molteplici le voci sulla presunta, possibile offerta dell'Inter per Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus. Mentre il quotidiano sportivo spagnolo Marca ha rilanciato un possibile interesse nerazzurro per Luis Suarez, anch'egli in scadenza con l'Atletico Madrid.