Mercato, Ginter si svincola a zero. SportBild: “Inter opzione più probabile”

Secondo Christian Falk, l'Inter è ad oggi la destinazione più probabile per Matthias Ginter, che a luglio sarà svincolato

E' di ieri sera la notizia dell'addio a fine stagione a parametro zero di Matthias Ginter al Borussia Moenchengladbach. Sono cominciate dunque a circolare le prime indiscrezioni sul suo futuro, con l'Inter che sembra essere un'opzione davvero molto concreta. Spiega infatti Christian Falk di SportBild: "Matthias Ginter è un'opzione per il Bayern la prossima estate, ma non è la prima scelta. L'estate scorsa c'è stato un debole contatto tra il club e la dirigenza del giocatore. Hasan Salihamidžić non è un fan di Ginter. L'Inter resta la destinazione più probabile".