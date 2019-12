Mercato, in Spagna azzardano: “Godin ha chiesto la cessione all’Inter. E ora può…”

Non è stato facile sin qui l’adattamento di Diego Godin al calcio italiano e alla difesa a tre di Antonio Conte. L’uruguaiano ha infatti sofferto in qualche occasione il cambio modulo e il diverso modo di difendere rispetto ai tempi dell’Atletico Madrid. E tutto questo, unito ai diversi problemi difensivi dei Colchoneros, potrebbero aprire ad uno scenario impensabile fino a qualche tempo fa: secondo El Gol Digital, infatti, il difensore nerazzurro si sarebbe pentito di aver lasciato Madrid ed avrebbe chiesto ad Antonio Conte di lasciarlo partire a gennaio. In più, Simeone non è per nulla soddisfatto delle prestazioni di Mario Hermoso, acquistato per rimpiazzare Godin. L’ipotesi è ovviamente tutta da verificare, ma in Spagna la bomba è stata lanciata.