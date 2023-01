Mercato Inter, Bayern ferreo su Sommer: non oltre i 4 mln. E il portiere…

L'Inter vuole Sommer a giugno a parametro zero, il Bayern spinge per averlo subito. Nerazzurri in attesa dell'esito dell'affare con i bavaresi

Daniele Mari

Il Bayern, però, non ha alcuna intenzione di muoversi dai 4 milioni di euro offerti, reputati congrui visto il contratto in scadenza. Lo riporta Sport1. Il Borussia ne chiede 8. Sommer accetterebbe ovviamente di andare al Bayern ma rimane in una posizione di attesa, manifestando ancora pazienza.

Se non dovesse concretizzarsi il passaggio al Bayern, l'Inter tornerebbe in corsa per giugno.