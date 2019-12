Cds – Mercato Inter, riparte l’assalto a Politano da parte della Fiorentina. In estate Conte…

In estate la dirigenza Viola aveva provato a portare a Firenze Matteo Politano senza però riuscirci. Ma in vista del mercato invernale la Fiorentina è pronta per un nuovo assalto nei confronti del giocatore dell’Inter. “Se la pista legata a Domenica Berardi (25 anni) del Sassuolo è il sogno da provare a rincorrere, quella che potrebbe regalare sviluppi meno complicati porta dritta in casa Inter a Matteo Politano (26). Si tratta di un giocatore (come Berardi) che era stato cercato già in estate, salvo poi incassare il no secco di Conte. Di certo c’è che il ragazzo, fin qui, non ha avuto quella continuità di rendimento cercata: tutto, insomma, potrebbe tornare in discussione” è quanto riporta il Corriere dello Sport.