Mercato, l’Inter ha scelto l’identikit dell’attaccante. E si possono già escludere nomi

Redazione1908

L'Inter, nel mese di gennaio, tornerà sul mercato per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un altro profilo per l'attacco. Un profilo che possa garantire minuti di riposo per Edin Dzeko, fin qui sottoposto ad un autentico tour de force.

Ma che tipo di attaccante arriverà a gennaio, soprattutto in caso di cessione o risoluzione del contratto di Alexis Sanchez?

"L’identikit è tracciato: l’Inter andrà su un calciatore pronto, che ha già conosciuto palcoscenici importanti. Non un giovane, non è gennaio il tempo giusto per quei tipi di investimenti", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

Questo esclude profili giovani come Lucca o Scamacca. L'Inter vuole un giocatore pronto per livelli importanti.