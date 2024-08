Il club nerazzurro sta scandagliando il mercato di mezza Europa. Arriva il via libera del fondo americano

L ’accelerata arriverà negli ultimi dieci giorni di mercato, dopo l’esordio in campionato a Genova. L'idea dell'Inter è quella di rinforzare la difesa, ritenuta dai dirigenti una necessità rispetto a una quinta punta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il ds Piero Ausilio tiene vive le piste che portano a due giocatori.

"Renan e Perkovic, il primo specialmente è stato seguito a lungo e le sue qualità tecniche sono apprezzate. Ma l’Inter sta scandagliando il mercato di mezza Europa, è lecito aspettarsi una sorpresa. Oaktree ha dato il via libera a un investimento in stile Buchanan, l’idea è ringiovanire il più possibile l’organico. Perché è giusto ragionare sull’immediato, ma anche mettere le basi per un progetto a lungo termine".