Buone notizie per Simone Inzaghi, che recupera i pezzi in vista dell'esordio stagionale sul campo del Genoa al Ferraris

Buone notizie da Appiano Gentile per l'Inter per quanto riguarda gli infortunati. Di Taremi e della voglia di esserci per Genoa-Inter abbiamo già parlato diffusamente in giornata. Ma le buone notizie potrebbero non fermarsi al centravanti iraniano, che vede più vicino l'esordio in maglia nerazzurra allo stadio Ferraris.