Mercato Inter, in Spagna: “Occhi puntati su un giocatore del Barça e non è Vidal”

Il Real Betis è in pole ma c’è anche l’Inter. In Spagna, Mundo Deportivo sostiene che i nerazzurri stanno lavorando su Alena. Il giocatore del Barcellona ha deciso di andare via perché vuole più minuti in campo. A seguirlo ci sono anche il Milan e il Getafe.

Sul club interista il giornale spagnolo scrive: “I dirigenti si stanno impegnando a fondo per riuscire a prenderlo. Avevano provato per Vidal ma i blaugrana non lo lasciano partire se non per venti mln di euro e per questo l’Inter vuole scommettere pesantemente su Carles Alena. Al momento il giocatore non vorrebbe lasciare la Spagna, la compagna è incinta e per questo il Betis resta la prima opzione. Gli spagnoli sono pronti ad intensificare i contatti in questa settimana, parlerà con l’entourage del giocatore per cercare di convincerlo a trasferirsi a gennaio”.

Insomma la società nerazzurra avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista 21enne, ma ci sarebbero due ostacoli: uno è il Betis, l’altro il fatto che presto diventerà papà e vorrebbe restare vicino alla sua famiglia.

(Fonte: Mundo Deportivo)