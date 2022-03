Mercato, ormai zero dubbi: “Inter, urge questo colpo per la stagione 22/23”

Le ultime due partite hanno messo in luce una carenza nella rosa dell'Inter che va assolutamente colmata

L'uscita dal campo di Marcelo Brozovic con il ghiaccio al polpaccio ad Anfield ha allarmato tutti, conoscendo l'importanza del croato per questa Inter. Scongiurate poi lesioni agli esami strumentali, il centrocampista non è riuscito comunque a prendere parte agli ultimi due impegni di campionato e la sua assenza si è vista sia in termini di gioco che di risultati. Spiega il Corriere dello Sport: "Senza il croato in Serie A l'Inter ha collezionato due pareggi e un ko: non certo un caso... Calhanoglu ha dato il massimo per non farlo rimpiangere e non è stato tra i peggiori, ma con "Brozo" Inzaghi ha un altro gioco. In ottica 2022-23 urge un suo vice.