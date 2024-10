Mercato, nuova finestra per il Mondiale per Club: date e come funzionerà

La FIFA ha deciso di accelerare su alcuni temi cruciali in vista del prossimo Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti a partire dal 15 giugno 2025. Dopo aver reso noti gli stadi che ospiteranno l’evento, l'organo mondiale del calcio ha annunciato l'apertura di una finestra di mercato supplementare, per agevolare i club partecipanti alla nuova competizione a 32 squadre, il cui debutto è previsto per la prossima estate.