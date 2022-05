Gds – Mercato, c’è uno scenario che l’Inter non vuole assolutamente considerare

Tra bravura dei dirigenti e rosa che già veniva considerata la più forte del lotto, l'Inter è convinta di poter rimanere al vertice

Competitività e sostenibilità: sono questi i due concetti espressi da Beppe Marotta ieri riguardo al prossimo mercato: non ci saranno investimenti pesanti e l'Inter dovrà cogliere le opportunità che capiteranno. Scrive in merito La Gazzetta dello Sport: " Dybala è la più ghiotta , soprattutto se la Joya si accontentasse di un ingaggio da top player della rosa (sui 6-6,5 milioni) che con i bonus non zavorrasse troppo il monte stipendi, pur alleggerito dalle uscite dei cileni e di Vecino. Uno scambio alla pari Dybala-Sanchez sarebbe una manna, tecnicamente e per il bilancio.

Le altre entrate – detto che Ausilio per ogni ruolo studia diversi profili, a scalare come costi – saranno dettate da opportunità e mercato. Frattesi per esempio piace da tempo, ma se non quadrano i conti arriverebbe solo in caso di cessione di Barella. Quella che nessuno all'Inter vuole nemmeno considerare. Tra bravura dei dirigenti e rosa che già veniva considerata la più forte del lotto (oppure qualcuno giocava a defilarsi), rimpiazzando bene il big in uscita l'Inter è convinta di poter rimanere al vertice".