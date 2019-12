Mercato, in Spagna: “Vidal? Dopo la Champions, l’Inter ha comunicato la sua decisione al Barça”

E’ quello di Arturo Vidal il nome che Antonio Conte sogna per continuare la lotta alla Juventus in campionato. Il cileno porterebbe grande esperienza e personalità ad un’Inter che vuole rompere l’egemonia dei bianconeri. E, nonostante i media italiani riportino come la trattativa per il mediano prosegua, in Spagna hanno novità differenti: secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, l’Inter, immediatamente dopo la sconfitta proprio contro il Barcellona, e la conseguente eliminazione dalla Champions League, avrebbe comunicato ai catalani di essere meno interessati al giocatore. Il club nerazzurro avrebbe voluto infatti la sua esperienza per la massima competizione europea: e lo stesso Vidal, conclude il media spagnolo, sarebbe molto meno interessato a disputare l’Europa League. Sipario definitivamente chiuso?