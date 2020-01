Mertens, il Chelsea prova a scavalcare l’Inter. Tentativo dei Blues per gennaio

Dries Mertens va in scadenza di contratto a giugno e sulle sue tracce si sono messi parecchi club. Sull’attaccante del Napoli c’è anche l’Inter, vigile su possibili affari a parametro zero. Ma nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata del Chelsea che potrebbe fare un tentativo per avere subito Mertens. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i Blues ci starebbero provando, considerando anche la probabile uscita di Giroud, sul quale il Tottenham è in forte pressing.