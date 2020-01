Sky – Eriksen arma offensiva, l’Inter molla Giroud e Llorente. Esposito non si muove

Con l’arrivo di Eriksen, ci sono nuove soluzione per l’Inter di Conte. Una di queste è la possibilità di far giocare il danese a ridosso della punta o dietro le due punte. Proprio per questo, secondo Sky Sport, l’Inter ha deciso di non prendere l’attaccante. Llorente congelato, per Giroud non ha affondato e ha bloccato il prestito di Esposito. L’Inter ha chiesto a Giroud di aspettare per giugno, ma ora si sta muovendo il Tottenham che gli ha proposto un contratto di un anno e mezzo.