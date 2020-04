CdS – Mertens, l’Inter c’è ma ha intuito qualcosa. Salgono le quotazioni del Chelsea

Il contratto di Mertens scade a fine stagione. De Laurentiis lo sa bene e gli ha proposto “un rinnovo per altri due anni, con due milioni e mezzo subito, quattro e mezzo per le stagioni, una serie di bonus per gol e piazzamenti ed eventuali successi“, come spiega il Corriere dello Sport. Il giocatore è diventato centrale nel progetto ed è molto apprezzato dei tifosi. Ha un grande rapporto con la città e questo fa ben sperare il numero uno della società partenopea.

Ma non è ancora arrivata la risposta del giocatore e sono spuntate quindi le sirene di Inter , Monaco e Chelsea. Il club inglese dovrà sostituire Giroud e considera il belga come opzione di spessore. Già a gennaio si era parlato di lui e i londinesi restano in posizione privilegiata rispetto ad altri club inglesi che vorrebbero l’attaccante del Napoli. Si parla di United e Arsenal. Secondo il CorSport l’Inter è ancora interessata a lui ma avrebbe percepito che non sarà convincerlo giocare in Italia in un club diverso dal Napoli. Mentre il Monaco sembra una destinazione con meno appeal.