Inter, a giorni può arrivare il primo nuovo acquisto per Conte. E Lukaku “pressa” Mertens

Sembra segnato il destino di Alexis Sanchez, che, dopo un’infelice annata in nerazzurro, tornerà con ogni probabilità al Manchester United. Il suo posto, spiega SportMediaset, potrebbe essere preso da Dries Mertens. Il belga sembrava essere ad un passo dal rinnovo col Napoli, ma le cose sono cambiate: Lukaku continua il suo pressing per convincerlo. Chi dovrebbe essere invece il vice del belga è Olivier Giroud: in questi giorni sta decidendo di accettare la proposta del club nerazzurro, conclude l’emittente.