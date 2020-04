Mertens, il rinnovo aspetta: Chelsea in pole, l’Inter aspetta. E un like diventa un giallo

Il contratto di Mertens è in scadenza. Nessuna novità in merito. In questo momento di pausa forzata fa notizia anche un like sui social. Il belga lo aveva messo ad un post della pagina ‘Che fatica la vita da bomber‘. Il giocatore ha messo in palio la maglia della gara con il Barça per un’asta di beneficenza organizzata dall’associazione di Ferrara e Cannavaro. Nel post c’era scritto: “Questa maglia se l’è aggiudicata De Laurentiis, ma com’è che gli compra la maglia e non gli rinnova il contratto?”. Per un’oretta su quel post è rimasto il like del calciatore, poi rimosso.