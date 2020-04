GdS – Mertens, il rinnovo col Napoli in stallo: l’Inter pressa, la scelta dipenderà da…

Una pausa di riflessione forzata dal Coronavirus per capire se proseguire insieme oppure no. Il futuro di Dries Mertens resta in bilico, con il rinnovo con il Napoli che non è ancora arrivato. Dopo l’incontro del primo marzo tra il presidente De Laurentiis e il belga, in scadenza a fine stagione e nel mirino dell’Inter, sembrava fatta per il prolungamento, ma la pandemia e lo stop hanno allungato i tempi.

“Come se le parti avessero approfittato dello stop per rifletterci. Ma certi silenzi pesavano. Da un lato Mertens ha ancora l’ambizione di puntare a traguardi importanti e vuol capire se il Napoli sta costruendo per la prossima stagione una squadra che punti in alto. Dall’altra parte il club ha bisogno di risposte concrete per capire su chi può contare e ripartire con idee più precise su come muoversi sul mercato” scrive La Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis prova a tendere la mano all’attaccante: proprio ieri il numero uno del club partenopeo ha annunciato su Twitter di essersi aggiudicato la maglia di Mertens, indossata nella sfida contro il Barcellona, in un’asta benefica per 14 mila euro.

L’Inter non è l’unico club interessato: su Mertens ci sono anche il Chelsea e il Monaco. La sua scelta non sarà solo economica: per la Rosea si tratta di motivazioni, con il belga che sa che nei prossimi due anni guadagnerà cifre rilevanti. Il Napoli aspetta nuovi segnali, l’Inter (e non solo) resta alla finestra.