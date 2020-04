Inter, è Mertens il nome più caldo per l’attacco: i dettagli dell’offerta nerazzurrra

L’Inter sta sondando da tempo il mercato dei calciatori in scadenza di contratto, in cerca di occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo Tuttosport, la candidatura più forte al momento è quella di Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli terminerà a giugno:

“Mertens è indubbiamente il profilo più “caldo” nelle ultime ore. Il rinnovo che sembrava ormai a un passo col Napoli si è arenato e negli ultimi giorni è tornato di gran moda il pressing dell’Inter per il folletto belga che a Milano prenderebbe idealmente in rosa il posto di Alexis Sanchez, destinato a tornare al Manchester United. Il club nerazzurro a inizio 2020 ha messo sul piatto un contratto da due anni più uno, con un ingaggio da 5 milioni più bonus. Di fatto, una proposta superiore di circa un milione rispetto a quella di De Laurentiis. […] Mertens, di fatto, sarebbe un jolly per l’attacco, buono come partner di Lukaku, ma anche di Lautaro Martinez qualora non fosse ceduto al Barcellona“.