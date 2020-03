Telegraph – L’Inter non riscatterà Sanchez: il cileno torna allo United. L’ostacolo principale…

Con molta probabilità l’Inter rispedirà Alexis Sanchez al Manchester United. È quanto riporta il Telegraph che sottolinea come i nerazzurri non hanno intenzione di riscattare il cileno. L’infortunio rimediato in nazionale a ottobre e che lo ha tenuto lontano dai campi per 3 mesi, è stato l’ostacolo principale a un possibile riscatto da parte del club nerazzurro. Potrebbe quindi concludersi dopo una sola stagione l’esperienza a Milano dell’attaccante. Un problema enorme per il Manchester United alla luce del fatto che Sanchez guadagna 500 mila sterline a settimana e ha un contratto che scade il 30 giugno giugno del 2022. Il Telegraph sottolinea che al momento ci sono poche possibilità che un altro club cerchi di coprire il suo stipendio prendendo il giocatore in prestito.

(Telegraph)