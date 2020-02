Mertens all’Inter, Gds: “Ecco l’offerta del Napoli e non cambierà. Impressione è che…”

Il futuro di Dries Mertens al Napoli è pesantemente a rischio. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione e preannuncia un divorzio il prossimo giugno. Con l’Inter spettatrice interessata.

“L’accordo tra Mertens e il Napoli scadrà a giugno e, finora, la trattativa per un eventuale rinnovo non ha avuto riscontri positivi. Il giocatore parte da una base di 7,5 milioni a stagione per i prossimi due anni. Cifra che comprenderebbe anche il prezzo del cartellino che il Napoli andrebbe a riacquistare. L’offerta di Aurelio De Laurentiis è stata di 4 milioni più uno di bonus all’anno per le prossime due stagioni. E da questa cifra il presidente non ha alcuna intenzione di spostarsi. L’impressione è che il braccio di ferro tra le parti porterà soltanto all’addio del giocatore a fine stagione“.