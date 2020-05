Corsera – Mertens dà speranza ad un giovane tifoso del Napoli e si allontana dall’Inter

Anche il Corriere della Sera parla di Mertens e delle ultime indiscrezioni di mercato che lo riguardano. Il giornale lo fa a partire dalla sorpresa che l’attaccante del Napoli ha fatto per un ragazzino, suo tifoso. A 13 anni è stato pestato dal branco e lui lo ha invitato sul suo terrazzo. Gli ha regalato la maglia e gli ha promesso un gol con dedica. Sarà in questo campionato o nel prossimo? Il giornale scrive: “Al ragazzino Mertens ha dato qualche speranza, e del resto nel weekend sono riprese le comunicazioni con il club per il rinnovo del suo contratto. L’Inter e il Chelsea sono in attesa di una sua risposta ma in queste ore il Napoli è tornato in pole. Rino Gattuso è il grande mediatore di un matrimonio che potrebbe continuare. E sarebbe un colpo di scena”.

(Fonte: Corriere.it)