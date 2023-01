Da Losail a Riad, che mese per Lautaro! Ed è sempre più nella storia dell’Inter

L'attaccante argentino ha segnato in tutte le competizioni in cui ha giocato in questa stagione in nerazzurro

Fabio Alampi

I paese arabi evidentemente portano bene a Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter, dopo il Mondiale conquistato con l'Argentina in Qatar, vince anche la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Due trionfi in un mese, questa volta da protagonista assoluto.

E il suo marchio impresso nella stagione (e nella storia) nerazzurra: "Ancora una coppa alzata al cielo, un mese dopo, questa volta mettendoci però una firma sopra. Il 18 dicembre a Lusail, 500 chilometri da Riad, Lautaro Martinez si laureava campione del mondo con l'Argentina. Un Mondiale, quello in Qatar, che aveva visto in ombra il nerazzurro, partito titolare e poi sorpassato dallo scatenato Julian Alvarez. Ma in quella finale il "Toro" ci aveva messo anche il suo zampino, partecipando al momentaneo 3-2 di Messi. Ieri sera in Arabia Saudita, invece, Lautaro si è tolto la soddisfazione di mettere il suo nome sul tabellino con la bella rete del 3-0 che ha definitivamente spento le già poche speranze del Milan di ribaltare la situazione".

"Gol del 3-0 e partita chiusa; gol numero 12 in stagione, a segno in tutte e quattro le competizioni disputate dall'Inter; gol numero 86 con la maglia nerazzurra in 207 partite, raggiunto al decimo posto dei cannoniere di tutti i tempi della storia dell'Inter l'oriundo italo-argentino Attilio Demaria (che segnò 86 reti a cavallo degli Anni '30 e '40 del secolo scorso) con il grande Mariolino Corso ora nel mirino (nono a 95)".